Liege Airport va installer des caméras intelligentes pour monitorer le flux routier

La première étape consiste en la création d’un système de monitoring qui permettra de mesurer l’ensemble des flux (poids lourds, véhicules, légers, etc.). « On sait que la mobilité est une préoccupation des communes environnantes, des riverains et des opérateurs », a lancé Laurent Jossart, CEO de Liège Airport, « il y a quelques mois, une étude a mis le doigt sur un certain nombre de nœuds durs sur lesquels travailler et a mis en évidence la nécessité d’avoir des outils à disposition, dont la possibilité de mesurer les flux autour de l’aéroport ». Liège Airport, la Sofico et le SPW Mobilité et Infrastructures vont ainsi installer en partenariat 18 caméras appelées ANPR (Automatic Number Plate Recognition) sur 9 sites de comptage autour de la zone aéroportuaire de manière à quantifier et à analyser les flux en lien avec les différentes zones, autour et sur le site de l’aéroport. Cela permettra notamment de recueillir des données objectives sur le charroi, par exemple, pour le développement de projets ou pour améliorer la mobilité autour de l’aéroport.

« Nous concrétisons un nouveau projet avec Liège Airport », s’est félicité Étienne Willame, directeur général du SPW Mobilité et Infrastructures, faisant référence à l’inauguration récente du contournement nord, « il est important de ne pas encombrer inutilement le site aéroportuaire, en investissant autour de la ceinture, nous allons pouvoir affiner le diagnostic trafic et délivrer l’information à Liège Airport, qui pourra objectiver les flux et prendre des mesures en matière de gestion ».

Ce nouveau dispositif de comptage s’intègre dans le projet plus global Trademex développé par la Sofico et son partenaire technique, et qui a pour but d’informer les usagers de la route sur l’état du trafic et du réseau.

« Amplifier la collecte de données nous permet de mieux connaître et donc de mieux gérer dynamiquement le trafic. Le financement de ce type de projets, qui concourent au développement d’autoroutes intelligentes constitue une de nos priorités », estime Michaël Almer, directeur général de la Sofico. L’aéroport s’est engagé à prendre en charge le coût de déploiement et la fourniture sur 9 emplacements. Le projet est estimé à 300.000 euros. Le SPW, via le Centre Perex, sera chargé de la récolte des données, de leur stockage et de leur traitement. « Il y a beaucoup de critiques autour de la mobilité à Liège Airport, qui sont fondées ou pas. On a décidé d’investir massivement dans des outils qui vont objectiver le débat et qui nous permettront d’améliorer la situation. On veut être source de solutions », a ajouté Laurent Jossart.