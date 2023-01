Palais 48: la bourgmestre f.f. de Schaerbeek réclame des actes après les tergiversations

Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre f.f. de Schaerbeek, en appelle encore une fois à une réaction rapide et concrète de tous les membres du gouvernement fédéral, pour résoudre cette situation catastrophique et inhumaine du Palais 48. Compte tenu de cette situation, elle met en demeure l’État fédéral de trouver au minimum 735 places de relogement d’urgence à destination des occupants en possession d’une annexe 26. Ces places devront permettre la mise en place du suivi sanitaire de ces personnes vulnérables et des mesures qui s’imposent en termes de quarantaine avant d’être intégrées au réseau classique. « Au vu de l’insécurité et de la multiplication d’événements à haut risque dans le bâtiment (comme l’incendie du 12 janvier), nous nous préparons depuis plusieurs jours à devoir réagir à une situation d’extrême urgence qui mette en danger l’intégrité physique des occupants du bâtiment, et donc à une nécessaire évacuation immédiate », indique Cécile Jodogne.

La bourgmestre f.f. le demandait depuis deux mois, il a enfin eu lieu : le recensement des occupants du Palais 48 réalisé par Fedasil et le Samusocial a constaté que sur les784 personnes vues par les différents services, 735 sont bien des demandeurs d’asile.

De plus, une actualisation du second rapport sanitaire de la Cocom datant du 13 janvier décrit une situation catastrophique et qui continue à se dégrader. Elle indique dans son rapport que le relogement d’urgence de ces personnes doit être envisagé le plus vite possible mais avec un dispositif d’accompagnement sanitaire adéquat. Par ailleurs, les informations reçues de la police, des pompiers, des services sociaux communaux et les retours des riverains confirment une situation intenable sur le terrain.

25 personnes par jour Le rythme de relogement envisagé par Fedasil est de 25 personnes par jour, ce qui est bien trop lent pour la commune. Vu les conditions de vie actuelles dans le bâtiment et la dégradation de la situation, il n’est pas exclu qu’une évacuation totale et planifiée du bâtiment doive être organisée entre-temps.