Katherine Longly questionne notre rapport à la nourriture au Botanique dans une expo aussi colorée qu’intime

Manger ne se limite pas à un acte essentiel pour vivre. C'est aussi une source de plaisir ou outil de maîtrise sur son corps, moyen de se connecter aux autres ou délice solitaire, décomplexé ou générateur d'angoisse.

En prenant comme point de départ son histoire personnelle d’enfant en surpoids, la photographe Katherine Longly questionne ces enjeux dans le contexte particulier de la société japonaise où la pression exercée sur les corps semble plus intense qu’ailleurs. À l’occasion de plusieurs résidences dans l’archipel, l’artiste a longuement interrogé une dizaine de personnes, aux profils et âges variés, souffrant ou non de troubles alimentaires, au sujet du rapport qu’elles entretiennent avec la nourriture et avec leur corps.

Katherine Longly a ensuite demandé à toutes ces personnes d’illustrer elles-mêmes cette relation à l’alimentation sous l’angle de leur choix et à l’aide d’un appareil photographique jetable. Cet outil a été choisi à dessein car il ne permet aucun contrôle sur l’image finale et contraste ainsi avec l’apparente perfection des images postées sur les réseaux sociaux. En résulte une réelle « fraîcheur » photographique et la possibilité de se laisser surprendre par des images d’une sincérité souvent bouleversante. Yuki, souffrant d’anorexie, n’a photographié que des aliments sans calories. Ren a retrouvé l’école où s’est matérialisé son traumatisme lié à la nourriture ; etc.

Le contexte japonais finit néanmoins par s’estomper devant ces histoires résolument humaines et intimes, invitant ainsi chacun à explorer les racines de son propre rapport à la nourriture. Ce travail a tout d’abord vu le jour sous la forme d’un livre d’artiste que Katherine Longly a développé à l’occasion d’un workshop animé par Alex Bocchetto et Yumi Goto, fondatrice de la galerie Reminders Photography Stronghold à Tokyo et référence internationale dans le domaine du livre photo d’artiste. Il a été rapidement épuisé.