Grève des techniciennes de surface à La Louvière: «Leur mécontentement relève d’un conflit de management, nous tentons une médiation»

Une action a été menée sur la place communale. Une bonne vingtaine de techniciennes de surface ont crié leur mécontentement devant la commune. Ces travailleuses disent tout simplement vouloir être respectées…

« Depuis quelques mois, le personnel se plaint de son management particulier. Auparavant, l’ancienne directrice avait une approche maternaliste. Elle savait se faire respecter mais sans être méchante ou vexante. La nouvelle directrice vient du privé et les plaintes ont commencé dès son arrivée. Alors, on sait qu’il y a toujours une résistance au changement. Mais on parle ici de dizaines de plaintes avec, comme dénominateur commun, son management, » nous avait développé Calogero Morina, secrétaire régional CGSP Admi. Des mots vexants auraient été ainsi prononcés par la fameuse directrice. « Elle a affirmé que certaines travailleuses étaient ‘en dessous de sa semelle’. Elles n’ont pas accepté de se faire traiter comme des cafards, » souligne Calogero Morina.