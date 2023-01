Mignolet sacré meilleur gardien, El Khannouss espoir de l’année: suivez en direct le gala du Soulier d’Or

Le 69e Gala du Soulier d’Or couronnera, mercredi à l’Antwerp Expo, le meilleur joueur du championnat de Belgique. Un grand favori se dégage: Simon Mignolet, le gardien du Club Bruges.

Mignolet a grandement contribué à la conquête du titre brugeois la saison passée. Au début de cette saison, il a semblé imbattable par moments, tant en Belgique que sur la scène européenne.

Un rival pourrait être Casper Nielsen, transféré de l’Union à Bruges à l’intersaison. Des joueurs de l’Union (Dante Vanzeir, Deniz Undav, Teddy Teuma et Loïc Lapoussin) devraient engranger pas mal de points lors du premier tour de vote, tout comme des joueurs de Genk (le tenant du titre Paul Onuhachu, Bryan Heynen, Bilal El Khannouss et Mike Trésor) au second.

L’entraîneur de l’année, l’espoir de l’année, le meilleur belge à l’étranger ainsi que le Soulier d’Or féminin seront également attribués ce mercredi.

Espoir de l’année - Bilal El Khannouss

Bilal El Khannouss (Racing Genk) a reçu le prix de l’Espoir de l’année. Avec 355 points, il devance Charles De Ketelaere (Club Bruges/AC Milan), 2e, d’un petit point. Matisse Samoise (La Gantoise) est lui 3e avec 146 points.

El Khannouss, 18 ans, s’est révélé aux yeux du public cette saison dans l’entrejeu du Racing Genk. Titulaire dans 18 des 20 matches qu’il a disputés en championnat cette saison, le jeune milieu de terrain s’est illustré dans le jeu des Limbourgeois. Genk occupe la tête du championnat avec 55 points et seulement deux défaites en 21 matches.

Possédant la double nationalité belgo-marocaine, El Khannouss a opté pour le Maroc et a figuré dans la sélection des Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde. Le Maroc avait terminé à la 4e place après sa défaite dans le match pour la troisième place contre la Croatie.

Gardien de l’année - Simon Mignolet

Simon Mignolet a été élu Gardien de l’année pour la quatrième fois de rang. Déjà vainqueur en 2019, 2020 et 2021, le gardien du Club de Bruges met donc la main sur son quatrième trophée de Gardien de l’année.

Avec 891 points, Mignolet a largement devancé le gardien de l’Union Saint-Gilloise Anthony Moris, 2e avec 358 points. Jean Butez, le gardien de l’Antwerp, complète le podium avec 343 points.

Entraîneur de l’année - Wouter Vrancken

Wouter Vrancken a été élu Entraîneur de l’année pour la première fois. Il s’est distingué la saison dernière avec Malines qu’il avait mené à la 7e place, qualifiant le club pour les Europe Playoffs. Passé de Malines à Genk l’été dernier, Vrancken a redonné des couleurs aux Limbourgeois après une saison compliquée et permis au Racing d’occuper actuellement la première place de la Jupiler Pro League avec 55 points et seulement deux défaites en 21 matches.

L’entraîneur limbourgeois a récolté 558 points pour devancer Felice Mazzu, passé par l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht en 2022, 2e avec 438 points. Karel Geraerts, l’actuel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, est 3e avec 267 points.