Simon Mignolet triomphe au gala du Soulier d’Or, la gardienne Nicky Evrard sacrée chez les femmes

Simon Mignolet a remporté le 69e Soulier d’Or mercredi soir à Anvers. Le gardien du Club Bruges succède au Nigérian Paul Onuachu (KRC Genk).

Mignolet est devenu le premier gardien à remporter le Soulier d’Or depuis Michel Preud’homme, lauréat en 1987 et 1989. Jean-Marie Pfaff (1978), Christian Piot (1972), Fernand Boone (1967) et Jean Nicolay (1963) sont les autres gardiens à avoir inscrit leur nom au palmarès.

Le gardien du Club Bruges a vécu une année 2022 de haut vol, jouant un rôle clé dans le 18e titre de champion de Belgique, le troisième de rang, décroché par les Brugeois en mai dernier après une lutte acharnée avec l’Union Saint-Gilloise dans les Champion’s Playoffs.

Cette saison, le portier brugeois a été l’auteur de quelques erreurs en championnat mais il a surtout brillé sur la scène européenne. Avec cinq clean sheets en six rencontres de Ligue des Champions, il a permis aux Blauw & Zwart de se qualifier pour les 8es de finale où ils affronteront Benfica.

Au classement, Mignolet a récolté 684 points pour remporter son premier Soulier d’Or. Il a devancé le Danois Casper Nielsen, son équipier à Bruges où il arrivé cet été de l’Union, 2e avec 233 points. Le joueur du Racing Genk Mike Trésor termine lui à la 3e place avec 163 points. Teddy Teuma, le capitaine de l’Union Saint-Gilloise, est 4e avec 127 points devant son ancien équipier à l’Union, l’Allemand Deniz Undav, 5e avec 112 points.

Le reste du palmarès

Soulier d’Or féminin - Nicky Evrard

Nicky Evrard est devenue la première gardienne à remporter le Soulier d’Or féminin

Evrard, 27 ans, a brillé avec les Red Flames lors de l’Euro l’été dernier, jouant un rôle dans la qualification de la Belgique pour les quarts de finale contre la Suède. Face aux Suédoises, Evrard a enchaîné les arrêts avant de devoir se retourner dans le temps additionnel.

Passée de La Gantoise à Oud-Heverlee Louvain cette saison, la gardienne s’illustre aussi sur les pelouses de la Lotto Super League. Les Louvanistes occupent actuellement la tête du classement avec 41 points, un de plus qu’Anderlecht.

Avec 331 points, elle a devancé Tessa Wullaert, 2e avec 244 points. Sari Kees, l’équipière d’Evrard à OHL, est 3e avec 179 points. Janice Cayman, 4e avec 134 points, et Julie Biesmans, 5e avec 115 points, complètent le top 5.

Meilleur Belge à l’étranger - Kévin De Bruyne

Kevin De Bruyne a décroché pour la troisième fois le titre de Meilleur Belge à l’étranger de l’année. De Bruyne, 31 ans, a remporté la Premier League avec Manchester City la saison dernière et a été élu meilleur joueur du championnat d’Angleterre. En Ligue des champions, il avait été éliminé en demi-finale contre le Real Madrid et Thibaut Courtois et Eden Hazard, futur vainqueur.

Ses performances lui ont également permis de terminer à la 3e place du Ballon d’Or derrière le Français Karim Benzema et le Sénégalais Sadio Mané. Cette saison, ’KDB’ totalise 3 buts et 17 assists en 26 matches, toutes compétitions confondues.

Avec un total de 769 points, le Diable rouge succède à Romelu Lukaku au palmarès. Thibaut Courtrois, le gardien du Real Madrid, prend la 2e place avec 675 points, et Leandro Trossard, transféré de Brighton à Arsenal la semaine dernière, complète le podium avec 234 points.

Espoir de l’année - Bilal El Khannouss

Bilal El Khannouss (Racing Genk) a reçu le prix de l’Espoir de l’année. Avec 355 points, il devance Charles De Ketelaere (Club Bruges/AC Milan), 2e, d’un petit point. Matisse Samoise (La Gantoise) est lui 3e avec 146 points.

El Khannouss, 18 ans, s’est révélé aux yeux du public cette saison dans l’entrejeu du Racing Genk. Titulaire dans 18 des 20 matches qu’il a disputés en championnat cette saison, le jeune milieu de terrain s’est illustré dans le jeu des Limbourgeois. Genk occupe la tête du championnat avec 55 points et seulement deux défaites en 21 matches.

Possédant la double nationalité belgo-marocaine, El Khannouss a opté pour le Maroc et a figuré dans la sélection des Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde. Le Maroc avait terminé à la 4e place après sa défaite dans le match pour la troisième place contre la Croatie.

Entraîneur de l’année - Wouter Vrancken

Wouter Vrancken a été élu Entraîneur de l’année pour la première fois. Il s’est distingué la saison dernière avec Malines qu’il avait mené à la 7e place, qualifiant le club pour les Europe Playoffs. Passé de Malines à Genk l’été dernier, Vrancken a redonné des couleurs aux Limbourgeois après une saison compliquée et permis au Racing d’occuper actuellement la première place de la Jupiler Pro League avec 55 points et seulement deux défaites en 21 matches.

L’entraîneur limbourgeois a récolté 558 points pour devancer Felice Mazzu, passé par l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht en 2022, 2e avec 438 points. Karel Geraerts, l’actuel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, est 3e avec 267 points.

Gardien de l’année - Simon Mignolet

Simon Mignolet a été élu Gardien de l’année pour la quatrième fois de rang. Déjà vainqueur en 2019, 2020 et 2021, le gardien du Club de Bruges met donc la main sur son quatrième trophée de Gardien de l’année.

Avec 891 points, Mignolet a largement devancé le gardien de l’Union Saint-Gilloise Anthony Moris, 2e avec 358 points. Jean Butez, le gardien de l’Antwerp, complète le podium avec 343 points.

But de l’année - Bryan Heynen

Bryan Heynen (KRC Genk) a été récompensé du prix du but de l’année lors du 69e Gala du Soulier d’Or mercredi à Anvers.

Le 23 octobre dernier, Heynen avait inscrit le but d’ouverture dans la victoire 1-3 de Genk sur le terrain de l’Antwerp. Oublié par la défense anversoise, il avait trompé Jean Butez d’une reprise de volée tout en se retournant.

Le Limbourgeois succède au palmarès au joueur du Club de Bruges Noa Lang. Hyun-Seok Hong (La Gantoise) et Ritchie De Laet (Antwerp)