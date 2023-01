Trop compliquées, trop lourdes et peu transparentes… Vers une refonte structurelle de la délivrance du permis d’urbanisme à Bruxelles: «C’est fondamentalement caduc»

Toute personne qui désire faire des travaux, le sait. Obtenir un permis d’urbanisme relève souvent du combat. Procédures trop compliquées, peu cohérentes, peu transparentes… Il faut bien souvent s’armer de patience. Sans parler des recours. « Un des risques est que les gens fassent des travaux à petite échelle en cachette et que cela effraye les professionnels pour les plus gros travaux », reconnaît Antoine Crahay, urbaniste de CityTools. Faisant le constat que le Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (Cobat) est « quelque chose de fondamentalement caduque », le secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels) a fait appel à un audit externe (CityTools, BDO et Real Law) pour objectiver l’état des lieux. « C’est important qu’il y ait des investissements immobiliers. Arrêter de construire, c’est tuer Bruxelles. On peut faire mieux pour le développement urbain mais il faut une législation et des procédures qui permettent de délivrer le permis dans des délais raisonnables, cohérents et clairs », explique-t-il.

33 recommandations et 120 solutions Au terme de 43 rencontres directes en bilatérale dont 24 rencontres avec des administrations, associations et professionnels bruxellois et deux workshops d’une cinquantaine de participants à chaque fois, l’audit avance 14 questions clés, 33 recommandations et 120 solutions. « Ce sont des pistes de direction, pas un nouveau CoBAT », insiste Antoine Crahay.

Antoine Crahay. - Z.-Z. Z. Le rapport recommande le développement d’une culture de management avec une formation continue, de professionnaliser les pratiques des architectes (bien souvent les dossiers sont incomplets ou mal rédigés) et de rétablir la confiance entre les acteurs. Réduire le nombre de procédures pour mieux les maîtriser, limiter les allers-retours et responsabiliser les acteurs sont aussi conseillés. Davantage échanger et préparer en amont via des réunions de projet apporterait plus de cohérence et permettrait de mieux identifier la constructibilité du terrain afin d’éviter la spéculation. Pour renforcer la transparence et la participation, clarifier le processus de participation, les autorités délivrantes (quand c’est un permis délivré par la Région, c’est la Région qui organise la commission de concertation) et le rôle de la commission de concertation est encouragé. Le rapport invite également à une évolution du rapport commune-Région où cette dernière aurait davantage un rôle d’expertise et de support. de videos « Pour l’administration, cela implique beaucoup de changements dans les pratiques. Les gens travailleraient moins sur les procédures et plus sur les dossiers. Le coût des formations serait supporté par la Région. Pour le citoyen, il n’y a pas d’impact financier », estime Antoine Crahay. Délais Le gouvernement prendra acte des remarques jeudi. S’il y a un consensus politique sur la nécessité de la révision complète du Cobat, pas sûr que cela se fera avant les élections. L’objectif est d’aboutir à un texte sous cette législature.