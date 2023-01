Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les Heures Claires sont actuellement dans la tourmente. Spa menace de retirer ses points APE, ce qui entraînerait une perte de 600.000 € par an pour le budget de l’intercommunale qui gère des maisons de repos à Spa, Limbourg et Stoumont. Les nouveaux propriétaires du site de Borgoumont ont décidé de doubler le loyer des bâtiments de la maison de repos pour 2023, qui ira même jusqu’à quintupler en 2025. Et l’augmentation des prix des matériaux va engendrer de fameux surcoûts dans le cadre des deux chantiers en cours à Limbourg (44 résidences services) et Spa (39 résidences services).

Ce qui inquiète le personnel, même si aucune action n’est prévue pour le moment.