Il manque 4 millions d’euros pour la transformation du Théâtre de l’Ancre à Charleroi: des pistes de financement doivent être trouvées

Le Théâtre de l’Ancre est l’un des maillages forts du réseau culturel carolo et son avenir se dessine dès aujourd’hui. En effet, la transformation de l’actuel théâtre de l’Ancre et des immeubles adjacents est programmée pour fin 2023 et les travaux de transformation du Théâtre devraient aboutir en 2025 pour devenir un véritable centre scénique.

C’est désormais 4 millions qui sont manquants pour ficeler la rénovation/construction. C’est dans ce cadre que le député Ecolo Christophe Clersy a donc interrogé la Ministre Linard concernant les travaux et les pistes de financement alternatives possibles de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour financer ce projet.

Dans sa réponse, la Ministre, annonce que son cabinet accompagne le théâtre dans sa période de transition et dégage des solutions à court terme en collaboration avec les pouvoirs publics locaux et les autres opérateurs culturels du territoire afin que le théâtre puisse continuer ses activités pendant la durée des travaux. Une solution a ainsi pu être dégagée avec la mise à disposition par le Palais des Beaux-Arts d’un espace au bénéfice du Théâtre.

Des pistes

La Ministre ne compte pas « laisser sur le bord de la route » le projet mais rappelle qu’à l’époque, la Fédération Wallonie Bruxelles n’avait pas été associée au montage financier initial du projet et que de ce fait, le décret de 2002 relatif au soutien des collectivités locales pour des projets d’infrastructures culturelles ne permet pas de soutenir les rénovations du théâtre.

Cependant, d’autres pistes de financement sont possibles via l’obtention d’un prêt culture St’art et/ou via la renouvellement du contrat-programme. « Pour ce qui concerne le renouvellement du contrat-programme du Théâtre de l’Ancre, il ne m’appartient pas, à ce stade, de me positionner sur le contenu de la demande. Celle-ci doit d’abord être analysée par mes services et par l’instance d’avis compétente ensuite. C’est sur cette base que je serai en mesure de prendre une décision concernant la demande d’augmentation de l’opérateur qui souhaite passer d’une subvention de 1,1 millions d’euros en 2023 à 2,15 millions à partir de 2024 », indique la Ministre de la Culture.