Farid, sexagénaire, s’immole par le feu dans son logement social à Saint-Gilles après avoir laissé sa chienne se sauver: «C’était vraiment une mascotte du quartier, un monsieur adorable»

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés à la rescousse ce mercredi, vers 10 heures du matin, pour un feu d’appartement au 2e étage d’un immeuble du Foyer du Sud, rue Gisbert Combaz, à Saint-Gilles. L’incendie était pleinement développé à leur arrivée et il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour sauver la victime qui l’avait volontairement causé pour se suicider.

Bella sauvée

Il s’agit d’un sexagénaire prénommé Farid. L’homme était fort bien connu et apprécié dans le quartier tout comme sa chienne (cf. photo), Bella, qu’il adorait par-dessus tout et qu’il a d’ailleurs choisi d’épargner, de sauver (en la faisant sortir de chez lui) avant de passer à l’acte. Il a commis l’irréparable en mettant le feu à son appartement et en s’immolant ainsi quelques instants plus tard ; précisons à cet égard que cette scène d’une tristesse infinie a pu être immortalisée par un voisin d’en face.