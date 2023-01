Les travaux de l’E42/A15 à hauteur du viaduc de Viesville s’éternisent: on attend des conditions météos plus favorables pour poser la couche d’étanchéité

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Entamés le 14 octobre dernier, les travaux auraient dû s’achever le 4 novembre. Près de 3 mois plus tard, on est toujours au point mort, ou presque. La voie de droite est toujours interdite à la circulation. Et s’infiltrer dans le trafic reste une manœuvre périlleuse pour les automobilistes.