Un homme arrêté en Espagne pour l’envoi de lettres piégées à l’ambassade d’Ukraine et à Sanchez: «Il entretient des contacts avec des groupes néonazis et suprémacistes blancs à travers l’Europe et les États-Unis»

« Des membres de la Police nationale ont arrêté ce matin un homme de nationalité espagnole à Miranda de Ebro (ville du nord du pays), considéré comme l’auteur présumé de l’envoi de six lettres contenant du matériel explosif (…) fin novembre et début décembre », a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un message transmis à la presse.

Ces lettres avaient été adressées au Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, à sa ministre de la Défense Margarita Robles, à l’ambassade d’Ukraine et à celle des États-Unis en Espagne, mais aussi à une entreprise d’armement fabriquant des lance-grenades donnés par Madrid à Kiev, et à une importante base militaire espagnole.

Selon le Centre pour la sécurité internationale et la coopération de l’Université de Standford (CISAC), qui tient à jour un répertoire des principaux groupes suprémacistes dans le monde, le MIR a été fondé en 2002 et combat depuis 2014 aux côtés des séparatistes prorusses dans la région ukrainienne du Donbass.

« Des membres importants du groupe se sont rendus en Espagne et la police (espagnole) a mis en lumière ses liens avec des organisations espagnoles d’extrême droite », écrit notamment le New York Times.

Dans un article publié dimanche et citant des responsables américains, le New York Times assure que les services de renseignements américains et européens soupçonnent un groupuscule paramilitaire russe, le Mouvement impérial russe (MIR), d’être derrière ces lettres piégées.

Il entretient « des contacts avec des groupes néonazis et suprémacistes blancs à travers l’Europe et les États-Unis » et « a dispensé une formation paramilitaire à des ressortissants russes et à des membres d’organisations d’autres pays partageant les mêmes idées », détaille-t-il.