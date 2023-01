Terrible nouvelle pour Francis: le retraité doit rembourser une prime énergie de 4.500€… à cause d’une pompe à chaleur mal installée

Avec son épouse, Francis, retraité français, a décidé d’équiper son pavillon d’une pompe à chaleur quand sa chaudière au gaz est tombée en panne en octobre 2021. Il a pris contact avec une société lilloise qui était déjà intervenue dans le quartier. La facture se monte à près de 17.000 euros, dont 14.700 euros de subventions, écrivent nos confrères de La Voix du Nord.

Mais tout juste un an après, la pompe à chaleur tombe en panne, et ce à de multiples reprises. Mauvaise nouvelle pour Francis, le matériel indiqué sur le devis des dépanneurs et la facture n’est pas le même que celui qui a été posé. Résultat ? Pas de garantie.