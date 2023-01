Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On n’entend que ça : tout augmente. C’est vrai. Mais pour certains produits, cela n’a pas ou peu d’impact sur notre portefeuille. En cause : l’indexation des salaires. Si quelque chose nous coûte 10 % plus cher mais que notre rémunération a elle aussi augmenté de 10 %, finalement, c’est comme si rien n’avait bougé.

Nous avons demandé à Statbel, l’office national de statistique ; de mesurer l’augmentation des biens et services entre décembre 2012 et décembre 2022. Et nous l’avons comparée à l’indexation des salaires. Nous avons pris les indexations annuelles de la commission paritaire 200. On voit dès lors que le brut a augmenté, entre 2012 et 2022, de 15,18 %. On parle ici du brut et pas du net. « Mais sur une longue période, ça ne changera pas grand-chose et cela reste un peu indicateur », nous confirme l’économiste Philippe Defeyt.