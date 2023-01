La motion PTB pour des sacs moins chers rejetée par l’ensemble du conseil louviérois: «Baisser le prix du sac reviendrait à augmenter la taxe poubelles!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alain Clément, conseiller PTB, a planté le décor : « L’intercommunale Hygea a dévoilé son plan stratégique 2023-25, avec l’arrivée des sacs moka, on va passer d’une capacité de 60 à 50 litres et de 30 à 25 litres, moins les sacs gratuits qu’on n’aura plus. C’est peut-être un gain de poids pour les ramasseurs, mais cela augmente le coût pour la population alors que le ministre Colligon de la RW a demandé de ne pas augmenter ce coût en matière de déchets. »

Son chef de file, Antoine Hermant, a lui regretté que les chefs de file de la majorité et de l’opposition ne se soient pas présentés à la réunion pour discuter de cette motion. Et pour cause, puisque tous les autres conseillers, majorité et opposition, l’ont rejetée unanimement