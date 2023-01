Drame ce mercredi soir à Hotton: un homme tué dans une collision frontale, la conductrice de l’autre véhicule transportée à l’hôpital

Une personne a perdu la vie tandis qu’une jeune femme a été blessée et a été amenée à l’hôpital de Marche.

La bourgmestre d’Hotton nous en dit plus sur le dramatique accident. « Une personne est décédée, la victime habitait Amonines (commune d’Erezée). Une jeune dame est partie direction la clinique de Marche mais ses jours ne sont pas en danger. Sur cette route il y a un petit chantier qui entraîne un passage sur la bande de gauche. Le monsieur a été et en face venait la jeudi dame qui a voulu s’écarter sur la droite mais la collision frontale n’a pas pu être évitée. Le monsieur a donc perdu la vie, il serait né en 1957 mais je ne suis pas certaine. Je suis descendue sur place où était le parquet ainsi qu’un expert. La route était fermée et les pompiers d’Erezée était sur place. »