Amallah, Vanzeir, Nainggolan, Duranville…: les principales infos du mercato de ce mercredi 25 janvier

1 De nombreux départs en vue au Standard

Selim Amallah devrait poursuivre sa carrière dans une Liga dont il est un fan inconditionnel et au sein de laquelle il aspire à évoluer depuis longtemps. C’est au Real Valladolid, avec qui les négociations relatives à la signature de son contrat sont très bien avancées, qu’il devrait atterrir. Il restera alors au club de Castille-et-León à trouver un accord avec le Standard, sachant que s’il souhaite attirer le meneur de jeu belgo-marocain au stade José-Zorrilla avant la fin de ce mercato hivernal. Le club espagnol devra aussi s’acquitter d’une indemnité de transfert.

Tout se confirme ensuite pour le transfert de Denis Drăguș. Très peu utilisé ces dernières semaines du côté de Sclessin, il va quitter le Standard cet hiver et rejoindre le Genoa, en Serie B italienne.

Le départ de Nicolas Raskin n’est pour sa part pas entériné. Il n’y a pas plus d’avancée dans le dossier Noë Dussenne. Aleksandar Boljevic devrait lui aussi quitter Sclessin dans les jours qui viennent. Mais il pourrait aussi y avoir quelques arrivées. Toutes les infos ci-dessous.

2 Vanzeir (Union SG) à New York, c’est presque fait !

Les négociations entre le club de Major League Soccer et l’Union Saint-Gilloise sont sur le point d’aboutir. D’après nos informations, un accord sur une indemnité de transfert est imminent. Signe qui ne trompe pas : Gerhard Struber, l’entraîneur autrichien de la formation américaine, suit Dante Vanzeir sur Instagram depuis quelques jours.

Les Red Bulls souhaiteraient que l’attaquant limbourgeois de 24 ans, arrivé à l’Union durant l’été 2020, participe à leur stage en Californie prévu au début du mois de février et qui servira à préparer la prochaine saison de MLS. New York jouera son premier match de championnat le 25 février contre Orlando City SC.

3 Radja Nainggolan va s’engager avec un club italien

Libre de tout contrat, Radja Nainggolan est sur le point de retrouver le football italien, lui qui a joué pendant de nombreuses saison à l’AS Roma et ensuite à l’Inter Milan. Après avoir résilié son contrat avec l’Antwerp, le milieu belge de 34 ans devrait signer à la SPAL, en Serie B.

D’après les informations de Nicolo Schira, l’ancien joueur de l’AS Roma est très proche de rejoindre SPAL sous la forme d’un transfert gratuit. Il pourrait signer jusqu’en juin 2023 avec une année supplémentaire en option.

4 Julien Duranville va quitter Anderlecht pour Dortmund

Après une tentative cet été, le Borussia Dortmund va bel et bien s’offrir les services de Julien Duranville, jeune pépite d’Anderlecht. Le club allemand a trouvé un accord avec le RSCA et le jeune joueur passera sa visite médicale ce jeudi à Dortmund avant de s’engager pour quatre ans et demi.

Avec les bonus garantis, Anderlecht toucherait au minimum 12,5 millions pour sa pépite. Sans compter le pourcentage à la revente. C’est peu et beaucoup à la fois.

5 L’ancien Brugeois Arnaut Danjuma signe à Tottenham

Arnaud Danjuma est le premier transfert hivernal des Spurs. L’attaquant néerlandais de 25 ans est loué par Villareal à Tottenham jusqu’à la fin de la saison.

Danjuma qui compte six sélections en équipe des Pays-Bas, avait joué au FC Bruges lors de la saison 2018-2019 et avait inscrit six buts et donné quatre assists pour les Blauw en zwart. Il avait quitté Bruges pour Bournemouth en 2019 et avait rejoint Villareal deux ans plus tard.