Anthony Moris, deuxième au classement des gardiens du Soulier d’Or: «Pas de trophée pour l’Union, ça donne un goût de trop peu»

Anthony Moris deuxième au gardien de l’année, Felice Mazzù et Karel Geraerts respectivement deuxième et troisième au coach de l’année, Victor Boniface 8e au jeune de l’année, Casper Nielsen, Teddy Teuma et Deniz Undav dans le top 5 du Soulier d’Or : les performances de l’Union n’ont pas été oubliées dans les divers classements.

« Oui, cela clôture une année fantastique », relève le gardien Anthony Moris. « Elle aurait été plus belle avec un titre collectif qui aurait été mérité à mes yeux. Ce mercredi, ne pas voir quelqu’un de l’Union soulever au moins un trophée, cela donne un goût de trop peu. Quand on parle de régularité sur les deux moitiés de saison, s’il y a une équipe à ressortir c’est l’Union. On est toujours en course sur les trois fronts. On est dans la confirmation alors qu’on dit que c’est le plus difficile et au final on fait encore mieux (demi-finale de Coupe, 8es de finale en Europa League, la 2e place en championnat). Quelque part ce n’est pas normal d’être absent des récompenses mais d’un autre côté le club travaille bien, il y a de la qualité. Être récompense dans un gala comme le Soulier d’Or, où ce sont des trophées individuels, je reteins que l’Union est un collectif et c’est difficile de détacher un joueur. Teuma aurait mérité le podium ce soir. Karel Geraerts fait 3e mais je pense que Vrancken prend tous ses points sur le 2e tour. Karel n’a pas démérité mais c’est un point de vue personnel et c’est normal que je défende mon club, que je prêche pour ma paroisse. »

« Mignolet : un exemple pour beaucoup de gardiens »

Le triomphe de Simon Mignolet ne se conteste pas. « Ce sont les moments clé d’une saison qui comptent aux yeux des votants. Il a rapporté le titre à Bruges à lui tout seul et si les Blauw en Zwart sont en 8es de la Ligue des Champions, c’est grâce à Simon aussi. Il mérite amplement son trophée et il est un exemple pour beaucoup de gardiens. Il a sa régularité depuis qu’il est revenu en Belgique et il apporte au quotidien à Bruges. »