La hausse de la cybercriminalité force les assureurs à augmenter les primes et à se montrer plus stricts dans l’octroi des polices

De leur côté, les assureurs se montrent plus réticents pour couvrir ce type de risque. « L’année dernière, de nombreuses entreprises ont dû faire face à des primes plus élevées, des franchises plus importantes, moins de garanties et des capitaux assurés plus faibles, entre autres. Certaines entreprises ont même dû se préparer à payer elles-mêmes un certain montant des dommages en cas d’attaque par ransomware, en plus de la franchise », explique Christophe Liekens, cyberexpert chez Vanbreda.