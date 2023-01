Adeline Toniutti («Star Academy») sort son premier single, et vous invite à figurer dans le clip! Voici comment participer (vidéo)

« Hey Man, Hey Man, don’t you feel that. I feel, I feel... I feel happy ! » : si vous avez regardé la « Star Academy » à l’automne dernier, vous connaissez forcément cette vocalise fétiche de la professeure de chant, Adeline Toniutti. Depuis quelques jours, on sait que ces deux phrases répétées à longueur de journée par les élèves du château de Dammaries-lès-Lys vont devenir un single ! « On en a fait un texte, avec des bonnes guitares, un truc bien rock. C’est fou ! », a confié Adeline. « C’est comme un 'We will rock you' mais de la Star Academy ! »

Le tournage du clip se déroulera le mercredi 8 février, de 16h à 19h à Ivry sur Seine, une petite commune française située dans le département du Val-de-Marne, en région Île-de-France. Et la bonne nouvelle, c’est que tout le monde peut y participer !