Mauvaise nouvelle à Goé: l’édition 2023 du carnaval est annulée

Cela ne s’est pas décidé de gaieté de cœur. Plusieurs raisons ont conduit à ce choix. La première est la perte du secrétaire du comité René Franck. « C’était notre colonne vertébrale et une sacrée cheville ouvrière. Si personne n’est irremplaçable, on peut constater que certaines le sont manifestement plus que d’autres », souligne le comité des fêtes de Goé sur les réseaux sociaux. »

Alors que la période de carnaval arrive à grands pas et que tout le monde se réjouit de pouvoir à nouveau retrouver des éditions normales, ce ne sera pas le cas à Goé. En effet, le comité des fêtes a pris la lourde et difficile décision de ne pas organiser l’édition 2023 du carnaval.

Puis le comité déplore aussi l’absence de salle au sein du village. « Cela constitue un lieu de rassemblement, pendant la journée ou pour la soirée d’après cortège. Des solutions ont été proposées et envisagées, mais leurs mises en œuvre réclament une charge de travail non négligeable », déplore le comité.

Au vu de toutes ces contraintes, le comité des fêtes de Goé estime qu’il était plus sage de renoncer à cette édition 2023. Pour rappel, les éditions 2020 et 2021 avaient déjà été annulées suite au Covid. Et l’édition 2022 n’avait pas pu se tenir non plus à cause des inondations.