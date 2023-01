Sabalenka vient à bout de Linette et rejoint Rybakina en finale de l’Open d’Australie

La finale du simple dames de l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, opposera la Kazakhe Elena Rybakina à la Bélarusse Aryna Sabalenka. Sabalenka, 5e mondiale et tête de série N.5, a validé son billet pour la finale en dominant 7-6 (7/1), 6-2 la Polonaise Magda Linette, 45e mondiale dans la seconde demi-finale, jeudi sur la Rod Laver Arena.

Aryna Sabalenka, 24 ans, se retrouvait pour la quatrième fois de sa carrière dans le dernier carré d’un Majeur après Wimbledon et l’US Open en 2021 et l’US Open l’an dernier. L’ancienne partenaire de double d’Elise Mertens, qui n’avait jamais été plus loin que les demi-finales à Melbourne, va disputer sa première finale en Grand Chelem.

Magda Linette, 30 ans, est la surprise du tournoi, elle qui n’avait jamais dépassé le troisième tour en Grand Chelem.

Plus tôt dans la journée, Elena Rybakina, 25e mondiale et tête de série N.22, s’était qualifiée pour la finale en battant la Bélarusse Victoria Azarenka, 24e joueuse mondiale et tête de série N.24, 7-6 (7/4), 6-3 dans la première demi-finale.

Jusqu’à cette année, Elena Rybakina, 23 ans, lauréate de Wimbledon l’an passé, n’avait jamais été plus loin que le troisième tour à Melbourne. Tombeuse de la N.1 mondiale Iga Swiatek en 8e de finale, elle tentera de s’offrir un second titre en Grand Chelem.

Victoria Azarenka, 33 ans, avait remporté l’Open d’Australie en 2012 et 2013. Elle n’avait plus atteint le dernier carré à Melbourne depuis. Après avoir mis sa carrière entre parenthèses à la suite de la naissance de son fils, en 2017, elle avait atteint la finale de l’US Open pour la troisième fois de sa carrière en 2020.

Qui de Rybakina ou de Sabalenka succédera à Ashleigh Barty et soulèvera le trophée de l’Open d’Australie ? La Kazakhe et la Biélorusse sont venues à bout de, respectivement, Azarenka et Linette pour s’offrir une grande finale. Celle-ci se tiendra samedi, à 9h30 (heure belge).

Elena Rybakina a décroché le premier billet pour la finale du simple dames de l’Open d’Australie, jeudi à Melbourne. En ouverture de la session du soir sur la Rod Laver Arena, la Kazakhe, 25e joueuse mondiale et tête de série N.22, a battu la Bélarusse Victoria Azarenka, 24e joueuse mondiale et tête de série N.24, 7-6 (7/4), 6-3 dans la première demi-finale de cette première levée du Grand Chelem.

