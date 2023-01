Dramatique accident en France: deux jeunes de 21 ans perdent la vie après avoir été poursuivis par la police (photo)

Vers 3h40 du matin, trois policiers ont repéré un véhicule, arrêté sur la chaussée à proximité d’un quartier sensible à Nantes : « Les deux personnes à bord paraissaient particulièrement jeunes et leur véhicule a démarré à faible allure avec une conduite semblant hésitante », a expliqué le procureur lors d’une conférence de presse.

Aucun élément ne met en cause les policiers

La police s’est dirigée vers la voiture et a constaté le décès des deux jeunes hommes. « On ignore pour quelles raisons ils étaient à Nantes cette nuit-là », a ajouté le magistrat. Pour le moment, aucun élément ne met en cause les forces de l’ordre : « Les consignes aux policiers sont très claires face à un refus d’obtempérer, il n’est pas question de mettre en danger la vie d’autrui et ce n’était pas le cas dans cette situation ».