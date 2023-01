Thomas Vermaelen, considéré comme une solution de repli, se positionne sur l’un des postes libres à la tête des Diables: «Je suis quelqu’un de flexible…»

Toujours dans le flou depuis le départ de Roberto Martinez (qui a, depuis, retrouvé de l’emploi à la tête de la sélection portugaise), la fédération belge est toujours à la recherche de son prochain sélectionneur national, ainsi que de son futur directeur technique. Un poste pour lequel trois noms semblent se dégager, si l’on en croit les rumeurs : Francky Vercauteren, Michel Preud’homme ou, dans une moindre mesure, Timmy Simons.

Il existerait même une quatrième piste pour ce poste, mais qui serait plutôt considérée comme une solution de repli : Thomas Vermaelen. Actuellement, l’ancien défenseur occupe toujours une place d’adjoint au sein du staff des Diables. Mais il ne serait pas contre cet autre rôle au sein de la fédération, comme il l’a laissé entendre lors de la cérémonie du Soulier d’Or qui s’est tenue ce mercredi. « Je ne suis opposé à rien », a expliqué Thomas Vermaelen. « Je suis quelqu’un de flexible donc, si la fédération me le demande, pourquoi pas. Je vais voir ce qui va arriver sur mon bureau, et je déciderai de ce qui me conviendra le mieux. »