L’Allemagne compte livrer ses chars Leopard à l’Ukraine «fin mars, début avril»

La formation de soldats ukrainiens au maniement de blindés légers Marders, promis par Berlin en début d’année, débutera « d’ici fin janvier » en Allemagne et la formation sur les Leopard suivra « un peu plus tard », a-t-il ajouté.

Après des semaines d’hésitations, les États-Unis et l’Allemagne ont annoncé mercredi la livraison de chars lourds à l’Ukraine, franchissant une nouvelle étape dans le soutien militaire à Kiev dans la perspective d’une possible contre-offensive à l’invasion russe.

L’Ukraine a dit espérer recevoir au plus tôt ces engins, soulignant que « la clé » serait « la vitesse et le volume » des livraisons.

Berlin doit fournir à Kiev 14 Leopard 2 de type 2A6 issus des stocks de son armée, la Bundeswehr, et a décidé d’autoriser ses alliés occidentaux disposant de ces blindés de fabrication allemande à faire de même.

La Pologne et la Norvège se sont déclarés prêtes à livrer des Leopard 2. Selon plusieurs médias, la coalition de pays prêts à fournir de tels blindés comprend aussi le Danemark et les Pays-Bas, en plus de la Pologne et de la Finlande. L’Espagne a confirmé être « disposée » à livrer aussi des chars.

Selon le gouvernement allemand, l’objectif est de constituer, avec des pays partenaires, « deux bataillons de chars équipés de chars Leopard 2 pour l’Ukraine ». Cela représenterait 80 à 90 engins. Washington a de son côté annoncé l’envoi de 31 Abrams.

Le Kremlin a dénoncé jeudi « l’engagement direct » des Occidentaux dans le conflit après l’annonce de la livraison de dizaines de chars européens et américains.