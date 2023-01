Depuis qu’elle a acheté la maison de ses rêves, Dorothy, une Belge de 45 ans, vit un véritable enfer: «Bpost ne fait rien et je dois me débrouiller avec mes colis»

Dorothy Vandeweyer, 45 ans, a récemment acheté la maison de ses rêves… à son homonyme : « La vendeuse avait exactement le même nom de famille que le mien. Au début, j’ai trouvé ça assez drôle », raconte-t-elle à Het Laatste Nieuws. Mais soudainement, la mère célibataire a commencé à ne plus recevoir son courrier : « Après les vacances, j’ai reçu un message de l’ancienne propriétaire, qui a déménagé à Saint-Trond, me disant que mon courrier était arrivé chez elle ».

Après son déménagement, l’ancienne propriétaire avait demandé à Bpost que son courrier soit réexpédié à sa nouvelle adresse. Le problème, c’est que le nom de famille des deux femmes prête à confusion, et semble causer de gros soucis à la poste. En effet, le courrier et les colis de Dorothy sont à chaque fois renvoyés à son homonyme, à Saint-Trond : « Bpost ne fait rien et je dois me débrouiller avec mes colis », dit-elle. « C’est si difficile de regarder nos prénoms ? Comment font-ils avec tous ces ‘Janssens’ et ‘Peeters’ dans le pays ? », s’interroge-t-elle.