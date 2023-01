Bonne nouvelle pour le quartier du beffroi à Mons: la rue des Gades est totalement rénovée

« Ces travaux ont permis de refaire entièrement la voirie, la pose d’un nouvel égouttage et la réalisation de nouveaux trottoirs. Félicitations aux agents de la voirie pour leur travail », commente la Ville de Mons sur les réseaux sociaux. De nouvelles places de stationnement ont aussi été créées.

Pour rappel, le dossier avait été lancé il y a plus de deux ans. Mais la Ville a dû attendre le permis de la Région wallonne pour pouvoir lancer les travaux. Le projet est donc désormais concrétisé. Le budget pour l’aménagement d’égouts, la réfection de la voirie et des trottoirs était estimé à 530.000 €.

D’autres travaux

« D’autres travaux sont prévus cette année afin d’offrir aux Montois un cadre de vie agréable », annonce également la Ville. Le collège communal a en effet prévu un budget 16,1 millions d’euros pour la réfection des voiries en 2023. « Les chantiers seront bien répartis sur le territoire et ne devraient pas provoquer de chaos. On aura juste au même moment des travaux place Nervienne et rue de Bertaimont mais nous ferons le maximum pour éviter les soucis de mobilité », avait détaillé le bourgmestre Nicolas Martin.