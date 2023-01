Hadja Lahbib revient sur sa scolarité difficile: «C’était l’enfer, j’allais aux toilettes pour lire des livres et je ne revenais plus…» (vidéo)

« Je venais d’une école où il y avait 99,9 % d’immigrés, et voyant d’où je venais, mon bulletin, avec ma maman qui était très occupée avec mes petits frères et sœur… Enfin voilà, un peu du délit de faciès, parfois on n’a pas de chance dans la vie, on m’a mise en technique, ça ne me convenait pas du tout, je n’étais pas manuelle. Donc j’ai doublé. Couture, repassage, c’était l’enfer, j’allais aux toilettes pour lire des livres et je ne revenais plus… Ensuite j’ai changé d’école, j’ai doublé et je me suis perdue. Je suis arrivée à Saint-Thomas J’ai dû recommencer à zéro et c’était un milieu qui me convenait beaucoup mieux. »