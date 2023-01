Loïc Nottet sera sur la scène du Festival Les Gens d’Ère le 29 juillet, d’autres nouveaux artistes sont dévoilés

Le chanteur belge Loïc Nottet sera présent le samedi 29 juillet. Le groupe Sttellla de Jean-Luc Fonck, qu’on ne présente plus et qui avait déjà foulé la scène du festival, se produira le vendredi 28 juillet. La chanteuse liégoise Rori sera également présente, le samedi.

Le festival Les Gens d’Ère fait la part belle aux artistes de notre plat pays puisque cinq artistes belges sont d’ores et déjà confirmés. Après avoir annoncé le retour, le samedi 29 juillet, d’Henri PFR, DJ belge qui avait enflammé le chapiteau du festival l’année dernière ainsi qu’un autre DJ belge, Kid Noize, les organisateurs dévoilent de nouveaux artistes ce jeudi.

Le dimanche, le groupe français 47TER rejoint Zazie (et Kid Noize).

Plusieurs pass et tickets sont disponibles. Le pass promo trois jours est à 69€, celui pour les ados à 20€ et à 15 € pour les enfants. Les pass « un jour » seront disponibles dès ce vendredi 8h sur la billeterie du festival. Le ticket un jour pour le vendredi est à 16 € tandis que ceux pour le samedi et le dimanche sont à 39 €.