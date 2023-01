Mauvaise surprise pour Luigi et sa famille, qui s’étaient rendus dans un restaurant de la Côte belge pour fêter la nouvelle année: «On a trouvé ça honteux»

Le repas du jour de l’An ne s’est pas passé comme prévu pour Luigi et sa famille, qui s’étaient rendus dans un restaurant de Middelkerke pour fêter la nouvelle année. Luigi avait réservé et prévenu le restaurateur qu’il serait accompagné de sa femme, ses parents et d’un bébé de 21 mois : « Pas de problème, nous accueillons les enfants avec plaisir », lui a répondu le restaurant.

Pourtant, les pleurs de l’enfant, qui sortait tout juste d’une varicelle, n’ont pas plus au patron du restaurant : « Il est venu vers nous et nous a demandé de sortir avec le bébé de manière assez virulente et peu commode. Je lui ai expliqué qu’il sortait de maladie, et qu’il avait encore des démangeaisons. Il m’a répondu qu’avec le Covid, on restait chez soi si on était malade », raconte le papa à RTL INFO.