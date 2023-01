Rudi Vervoort (PS) envisage un scénario où gouverner avec la N-VA en Région bruxelloise pourrait se produire en 2024

Ces derniers jours, les discussions au parti socialiste bruxellois sont agitées autour d’un seul et unique thème. Alors que cela ne s’est jamais produit du côté socialiste, une possible participation de la N-VA à la prochaine majorité du gouvernement bruxellois remue les membres du PS. Le ministre-président de la Région, Rudi Vervoort (PS), a livré une interview à La Libre.

L’entretien démarre par des explications mathématiques du ministre-président pour prouver par A+B que la N-VA pourrait devenir incontournable lors des prochaines élections. « Si on retire le Vlaams Belang et Agora de l’équation, il n’y a plus que 15 sièges côté flamand. Mathématiquement, il n’en faut pas 9 sur 17 pour faire une majorité, mais 9 sur 14. C’est bien plus qu’une majorité classique. Cela risque de fermer le jeu, coté flamand », souligne-t-il à nos confrères.