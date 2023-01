Les pompiers interviennent à Marcinelle pour un énième feu de voiture, dans la nuit de mercredi à jeudi

Vanessa voit sa voiture prendre feu devant chez elle, en pleine nuit, à Couillet: «En panique, je n’arrivais plus à respirer!» Vanessa, 34 ans, a cru mourir dans la nuit de vendredi à samedi. Sa voiture a pris feu devant son domicile à Couillet. La riveraine, paniquée, ne savait plus respirer. « Je ne savais pas quoi faire, je voyais ma maison prendre feu », témoigne-t-elle.

Vanessa ne se sent plus en sécurité depuis que sa voiture a été incendiée devant sa maison à Couillet. - D.R.

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h45, Vanessa s’est réveillée brusquement. Une « lumière » provenant de l’extérieur l’a sortie du sommeil. La riveraine regarde par la fenêtre, et voit sa voiture en feu juste devant son domicile, rue de Gilly à Couillet. Directement, elle téléphone aux pompiers et trouve refuge à l’arrière de l’habitation. Vanessa n’ose pas sortir par la porte d’entrée, car la voiture incendiée est juste devant et les flammes sont très impressionnantes.

« J’étais en panique. Je n’arrivais plus à respirer. » Vanessa a été prise d’une crise de panique. D’un côté, elle voulait sortir. De l’autre, elle avait peur de se retrouver face à l’incendie. Dans le cas où elle empruntait son passage latéral, elle pouvait se retrouver face aux flammes. « Je ne savais pas quoi faire, je voyais ma maison prendre feu. »

Il ne reste plus rien de la voiture de Vanessa. - D.R.

Vanessa a fait appel à une société pour installer un système d’alarme avec une caméra. - D.R.

Incendie volontaire…

Vanessa est sortie seulement quand les pompiers lui ont crié que le feu était maîtrisé. Heureusement, la mère de famille était toute seule. Ses deux fils, âgés de 6 et 14 ans, n’étaient pas présents. Pour Vanessa, la situation aurait pu être beaucoup plus grave. « Mon volet a été touché, ma porte d’entrée aussi. » Sous l’effet de la chaleur, la vitre de la porte s’est fissurée.

Sous l’effet de la chaleur, la vitre de la porte s’est fissurée. - D.R.

Vanessa est sous le choc, et pour cause, cela ne fait que trois mois qu’elle habite à Couillet. Jamais, elle n’aurait cru être victime d’un incendie volontaire. La zone de police de Charleroi l’a entendue. Un procès-verbal a été dressé. Son voisin, dont le véhicule a été touché dans l’incendie, a juste eu le temps de le bouger pour limiter les dégâts. « Ses phares ont fondu, son pare-chocs arrière est touché. »

Vanessa avait peur de sortir de chez elle, et de tomber face aux flammes. - D.R.

J’ai peur !

« Je ne suis pas encore rentrée chez moi pour dormir », nous confiait Vanessa, ce mardi matin. Et pour cause : depuis l’incendie, elle a peur de rentrer chez elle ! C’est pourquoi elle a fait appel à la société Verisure, pour faire installer un système d’alarme avec une caméra. Heureusement, son assurance doit intervenir. Pendant cinq jours, Vanessa bénéficie d’une voiture de remplacement. Mais au-delà, elle doit se débrouiller avec ses proches. « Sans véhicule, c’est une catastrophe ! Je travaille à Gosselies. »

Le voisin de Vanessa a bougé son véhicule pour limiter les dégâts. - D.R.

