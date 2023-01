Emmeline interpelle la bourgmestre au sujet des inondations, lors du conseil communal de Wavre: «Je ne supporterais pas de revivre cette situation»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Toute la Belgique se souvient des terribles inondations qui ont frappé le pays en juillet 2021. Si la province de Liège a certainement été la plus touchée par cette catastrophe, d’autres communes, notamment dans le Brabant wallon, n’ont pas non plus été épargnées. C’est le cas à Wavre, où l’eau est montée très haut dans le centre, emportant avec elle de nombreux commerces et des années de travail.

Le magasin familial était sous eau. - D.R.

Il y a quelques jours, Emmeline Van den Bosch, une Wavrienne très attachée à sa commune, nous a contactés. Le 15 juillet 2021, l’eau et les coulées de boue ont totalement détruit le commerce de ses parents. « J’habite juste au-dessus du magasin et toute la nuit, j’ai surveillé la montée des eaux, jusqu’au moment où j’ai compris que je ne pourrais plus rien faire », nous confie Emmeline. Depuis ce jour, très traumatisant pour toute la famille, la jeune femme vit dans l’angoisse permanente de revivre ce scénario et elle déplore que la commune ne prenne pas plus d’initiatives pour limiter les risques. « Chaque personne victime des inondations a reçu 1000€, afin d’investir dans des équipements à un niveau personnel, comme des clapets anti retour… Ça a le mérite d’exister, mais à mon sens, c’est loin d’être suffisant », regrette-t-elle.