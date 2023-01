Attention si vous devez vous rendre sur le site en ligne de votre banque: Febelfin met en garde!

Ainsi, si vous tapez le nom de votre banque sur Google, par exemple, et que vous cliquez sur le premier lien, il se pourrait que ce soit un faux site qui ressemble à celui de votre banque qui apparaisse, mais qui vous videra votre compte.

Febelfin met en garde contre ce type de fraude et vous recommande de ne pas utiliser les moteurs de recherche pour naviguer jusqu’au site web de votre banque en ligne.

Lorsque vous utilisez un moteur de recherche (par exemple Google, Yahoo, Safari, Bing…) pour trouver le site web de votre banque en ligne, il se peut que vous trouviez un lien renvoyant vers un site web factice. Si vous cliquez sur ce lien et entrez vos coordonnées bancaires et votre code secret sur ce faux site, vous donnez, en réalité, accès à votre compte aux cybercriminels.

Conseils pour vous protéger

Les banques et le Centre pour la Centre pour la Cybersécurité Belgique s’efforcent d’éliminer le plus rapidement possible des moteurs de recherche les références à des numéros de téléphone ou sites web frauduleux. Mais très vite, de nouveaux numéros de téléphone ou sites web frauduleux peuvent avoir pris la relève. Soyez vigilants.

Quelques conseils de Febelfin

Pour ce qui concerne la banque en ligne : « Nous vous conseillons de ne jamais utiliser de moteur de recherche. Ne cliquez jamais sur un lien pour rentrer sur le site web de votre banque en ligne. Tapez toujours l’adresse du site web de votre banque en ligne dans votre navigateur, ou ajoutez-le à vos favoris. »

Vous êtes malgré tout tombés dans le piège ? Suivez sans tarder la procédure que voici :

– Appelez Card Stop au 078 170 170 pour faire bloquer votre carte bancaire.

– Contactez votre banque au plus vite pour faire bloquer vos applications bancaires.