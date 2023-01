L’incroyable rencontre de ce voyageur sur un vol Ryanair: rien ne serait arrivé s’il ne s’était pas trompé de siège… (photo)

Alors qu’il voyageait en provenance de Stansted à destination de Galway, Neil s’est assis à une place qui n’était pas la sienne, sans s’en apercevoir. Et c’est quand le passager qui avait réservé cette place est arrivé pour s’y asseoir que ce fut le choc.

Neil s’est retrouvé face à son sosie ! La ressemblance était si troublante qu’ils ont immédiatement fait un selfie tous les deux, lui et son sosie, Robert Stirling. Et cerise sur le gâteau, ils se sont aperçus qu’ils avaient réservé le même hôtel à Galway et ont décidé d’aller boire une bière ensemble.