Le babysitter gifle une fillette de 3 ans à Charleroi: «Elle m’avait fait un doigt d’honneur», affirme Kevin

On est le 20 octobre 2019, dans un appartement de la rue de Marchienne à Charleroi. Il est plus de 23 heures quand Alysson, une jeune mère de famille, décide de sortir en boîte avec son nouveau compagnon. Les trois enfants, un garçon de 8 ans, une fillette de 3 ans et un bébé de 6 mois, sont alors confiés aux bons soins de Kevin, un ami, dont les compétences en termes de garde d’enfants restent encore à démontrer…