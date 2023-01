C’est bien un loup qui a tué les deux moutons de Roland à Herve: les analyses ont parlé

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a deux jours, nous vous parlions d’une probable attaque de loup à Xhendelesse, sur la commune de Herve. Pour rappel, le 14 janvier, Roland Hougrand retrouve deux de ses moutons attaqués et tués. Le fermier de 44 ans appelle directement sa vétérinaire agréée, qui lui conseille de contacter le Réseau Loup de Wallonie et le Département Nature et Forêt (DNF).

Lire aussi Deux moutons tués dans une ferme à Herve: on suspecte une attaque de loup, «ce n’est pas encore sûr à 100%»

« Un agent du DNF est venu faire des prélèvements pour vérifier que c’était bien un loup, on a des suspicions mais ce n’est pas encore sûr à 100 % », expliquait alors le Hervien. Après analyse des prélèvements, il s’avère que c’est bien un loup qui a tué les deux moutons en question.