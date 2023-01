La solution peu coûteuse et naturelle de Jan pour une bonne isolation: sa maison est recouverte de lierre, «quand je nettoie mes vitres, j’apporte toujours une paire de ciseaux» (photo)

En effet, sa maison est recouverte de Lierre : « Il isole bien. C’est une sorte d’isolement naturel, comme je dis toujours. Beau et fonctionnel ».

« Vert toute l’année »

Jan, sa femme et leurs deux enfants, ont ainsi pu profiter de la bonne isolation de leur maison pendant de nombreuses années : « Je me souviens encore de la première plante qu’elle a plantée contre la maison. Mais le lierre pousse vite. Une ou deux fois par an, des jardiniers viennent s’en occuper », continue le Néerlandais.