Deux ans après l’instauration du 30 km/h généralisé à Bruxelles, quel bilan en tire-t-on?

Pour Korneel Debaene, scientifique des données à Bruxelles Mobilité : « Une première baisse importante a été constatée directement suite à la mise en œuvre de la Ville 30 mais il est intéressant de noter que cet effet perdure et se renforce, avec une vitesse moyenne pratiquée encore légèrement plus basse en 2022. »

L’agrégation des mesures de vitesse annuelles sur 80 sites et leur comparaison entre novembre 2020, novembre 2021 et novembre 2022 indique une diminution visible et constante de la vitesse moyenne sur l’ensemble des voiries, qu’il s’agisse de voiries limitées à 30 km/h ou 50 km/h. Ceci à chaque heure de la journée, même la nuit, ce qui indique un réel changement d’habitude au niveau des usagers.

On note ainsi une tendance continue à la baisse du nombre de piétons tués et gravement blessés dans les circulations. Les chiffres du troisième trimestre 2022 sont les plus bas jamais observés à Bruxelles depuis 2004.

Les chiffres des occupants de voiture et d’usagers de deux-roues motorisés remontent, mais restent pour l’instant en deçà des chiffres de la période pré-covid.

La tendance la moins favorable concerne l’augmentation des accidents parmi les usagers de trottinettes et dans une moindre mesure parmi les cyclistes. Il faut cependant mettre ceci en proportion avec la progression énorme du nombre d’usagers et déplacements à vélo et en trottinette. Bruxelles Mobilité prévoit d’ailleurs de lancer au mois de mars une campagne de sécurité routière à l’attention des nouveaux usagers de trottinettes et vélo.

De nouveaux axes à vitesse réduite

Bruxelles Mobilité poursuit avec les 19 Communes les réflexions relatives au régime de vitesse de plusieurs axes. Suite aux discussions, des modifications peuvent encore intervenir : citons notamment la fin de l’avenue de Tervueren (du carrefour avec la chaussée de Tervueren jusqu’aux Quatre Bras et du carrefour des Quatre-Bras jusqu’à la drève de la Demi-Heure), qui est passée en décembre dernier, dans les 2 directions, de 70 à 50 km/h.

Cette année, une douzaine d’axes seront concernés : l’avenue Bordet depuis l’avenue du Bourget jusqu’à la rue d’Evere, l’avenue de la Couronne à Ixelles et l’avenue Churchill à Uccle, par exemple, vont passer à 30km/h.

Les contrôles de vitesse

La Région dispose à ce jour de 85 poteaux pour radars fixes (unidirectionnels) contrôlant la vitesse et le franchissement du feu dans sa phase rouge et de 28 nouveaux radars fixes (bidirectionnels) contrôlant la vitesse. Sept radars-tronçons sont également opérationnels. Par ailleurs, la Région finance le placement de 6 à 7 Lidars par semaine tant sur voiries régionales que communales.