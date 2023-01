Sacrés lors de la cérémonie du Soulier d’Or, Simon Mignolet et Wouter Vrancken vont être mis à l’honneur à Saint-Trond

Simon Mignolet, gardien du FC Bruges, a remporté mercredi le Soulier d’Or 2022 et le trophée du Gardien de l’année, tandis que Wouter Vrancken, entraîneur de Malines puis de Genk depuis cette saison, a été élu Entraîneur de l’année.

Simon Mignolet, 34 ans, avait débuté sa carrière à Saint-Trond en 2006, et avait quitté le Limbourg pour Sunderland en 2010. Après six ans à Liverpool, il était revenu en Belgique en 2019 en signant à Bruges. Il est le second Trudonnaire vainqueur du Soulier d’Or après Odilon Polleunis, vainqueur du trophée récompensant le meilleur joueur du championnat de Belgique en 1968.

Wouter Vrancken, 43 ans, a lui aussi débuté sa carrière de joueur à Saint-Trond, où il a évolué de 1997 à 2004. Après quatre ans sur le banc de Malines, il a rejoint cette saison Genk, autoritaire leader du championnat.