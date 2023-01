Coupe du monde de hockey: les Red Lions au grand complet à la veille de la demie face aux Pays-Bas

Après sa victoire de mardi soir face à la Nouvelle-Zélande (2-0) et un jour de récupération complet mercredi, la phalange de Michel van den Heuvel a répété ses gammes sous un large soleil, le mercure montant jusqu’à 32 degrés. Après un exercice basé sur la finition et une opposition intensive sur deux tiers du terrain, les Red Lions ont terminé leur session par quelques shoot-outs et des pc.

Belges et Néerlandais s’affronteront pour une place en finale. Le vainqueur de ce remake de la finale de 2018, remportée aux shoot-outs par les Red Lions, jouera dimanche en finale face à l’Australie ou l’Allemagne. En cas de défaite, la Belgique, championne olympique, tentera malgré tout décrocher une médaille dans le match pour le bronze.