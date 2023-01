Une personne blessée après avoir reçu un coup de couteau à la terrasse du café Warzone, rue de la Casquette à Liège

Ce mercredi en fin d’après-midi au centre de Liège, plusieurs personnes sont installées à la terrasse du café « Warzone », rue de la Casquette. Deux individus, sous influence, arrivent à pied à la hauteur de la terrasse du café et interpellent les clients en leur demandant avec beaucoup d’insistance des cigarettes.

Les clients refusent et une altercation éclate entre ces deux personnes et les clients du café. A un moment donné, un des deux individus sous influence sort un couteau et frappe un des clients à l’omoplate. Le client a une incapacité de travail de trois jours. La police de Liège s’est rendue sur place. Elle a interpellé les deux personnes sous influence. L’auteur du coup de couteau, un jeune homme de 18 ans, a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège ce jeudi matin. Il conteste les faits et le couteau n’a pas été retrouvé. L’autre personne sous influence a été entendue par les policiers puis relâchée. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt pour l’auteur du coup de couteau.