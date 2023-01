Talk «Au cœur des Rouches» avant la réception d’Eupen: «Il faut mettre Ohio au défi» (vidéo)

Ce vendredi, à 20h45, le Standard accueille Eupen. L’objectif sera de reprendre confiance après le lourd revers à l’Antwerp (4-1).

Malgré un bilan de 6 points sur 24, le Standard n’est finalement qu’à quatre points du Top 4. La quatrième place étant occupée actuellement par La Gantoise. Mais le match à Anvers a mis en lumière les carences qui risquent bien d’empêcher les Rouches de viser plus haut que les PO2 (Europe playoffs).

Si Ronny Deila a montré tout son savoir-faire depuis son arrivée en bords de Meuse, il n’est pas non plus un magicien et, avec le noyau à sa disposition, difficile de revendiquer davantage que l’actuelle 6ème place.

Les Liégeois jouent gros ces prochaines semaines et ont l’occasion de prendre une belle option sur les PO2. Pour cela, ils ne peuvent pas se louper contre Eupen, puis au Cercle et contre Courtrai. La suite, ce sera l’Union et Anderlecht en déplacement, Westerlo à la maison et le FC Bruges au JanBreydel.

