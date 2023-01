Shemar Moore papa à 52 ans: il dévoile le prénom et un premier cliché craquant de sa fille (photo)

Shemar Moore est aux anges : à 52 ans, il est devenu papa pour la première fois. Avec sa compagne Jesiree Dizon, déjà maman de deux enfants, ils ont accueilli une petite fille prénommée Frankie. L’acteur a profité de l’annonce pour dévoiler le visage de son poupon, et glisser en légende une pensée à sa propre mère, décédée en 2020. « Grand-mère Marilyn est au paradis, elle boit son vin et fait sa danse du bonheur… Je t’aime et tu me manques tous les jours maman », a-t-il écrit.

« Attention tout le monde, voici « Frankie muthafu**** Moore » ! », a-t-il ensuite ajouté.