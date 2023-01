Les véhicules électriques interdits à bord des ferries norvégiens

En février 2022, le cargo Felicity Ace transportant 4.000 voitures, dont des véhicules électriques, a coulé après qu'un incendie ait entièrement consumé le navire. On ignore ce qui a déclenché l'incendie, mais les centaines de voitures électriques présentes à bord l'ont rendu impossible à éteindre. Un accident qui a entraîné de vifs débats dans un pays où l’électrification des véhicules est reine, et qui a amené la compagnie Havila Krystruten à interdire les véhicules électrifiés (électriques et hybrides) sur ses navires.

Difficile à éteindre

Havila Krystruten, qui exploite une ligne de ferries de croisière principalement destinée aux touristes, se base sur la difficulté à éteindre ce genre d’incendie pour expliquer sa décision. Les batteries Lithium-Ion contiennent en effet des électrolytes hautement inflammables, et les réactions chimiques qui en découlent génèrent de grandes quantités d’'oxygène. C'est pourquoi l'extinction d'un incendie de batteries Lithium-Ion nécessite des techniques spéciales et d'énormes quantités d'eau. Incompatible avec le transport maritime.