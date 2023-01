Basket liégeois | Encore des beaux derbies pour les demi-finales de la Coupe de la Province chez les jeunes!

Débutons avec les demi-finales U19 filles qui s’annoncent passionnantes. Samedi, 17h30, dans la salle de Flémalle, les équipes de Blegny et du RBC Awans ouvriront le bal. Dans l’autre demi-finale, Flémalle défiera Waremme, à Andrimont, dimanche (15h15). Un moment important pour les filles de Sabine Herben. « C’est un groupe exceptionnel qui me tient énormément à cœur. Au terme de la saison, je ne les dirigerai plus et tout le monde a envie de finir en beauté. On a dominé cet adversaire par deux fois en championnat et j’espère vraiment que mes filles montreront leur vrai visage sans que le stress ne les paralyse. C’est tout le danger de l’ambiance de ces rencontres qu’elles n’ont jamais vécue. »

Lire aussi Basket - D1 féminine | Encore victorieuses à Laarne (60-81), qui arrêtera les Panthers?

En U17, derby également, dimanche (16h), dans la salle de Flémalle avec le duel entre Esneux et Belleflamme. Samedi, dans le premier match qui se tiendra à Andrimont à 9h, Blegny sera encore de la partie contre Herve-Battice.

En U15, tous les regards seront tournés vers des Esneutoises sur qui tous les espoirs régionaux reposent : dimanche, 14h, dans la salle de Flémalle, elles seront opposées à Welkenraedt.

Même situation en U13 où c’est Cristal Seraing qui sera le dernier représentant liégeois en montant sur le terrain d’Andrimont, samedi à 11h, pour défier Herve-Battice.

Cointe – Esneux Saint-Louis United en U21

De l’intensité, du suspense et de la pression, il y en aura évidemment aussi chez les garçons. En U21, les affiches seront belles avec Harimalia qui défiera La Villersoise samedi (9h), pour lancer les débats dans la salle de Flémalle. De l’autre côté, derby de feu entre Cointe et Esneux Saint-Louis United, dimanche (9h30), dans la salle d’Andrimont.

En U18, Ninane tentera de passer le BC Verviers, samedi 15h30 dans la salle de Flémalle alors que le RBC Alleur montera sur le terrain d’Andrimont, samedi 17h30, pour défier La Villersoise.

Lire aussi Liège Basket se loupe à Anvers et n’ira pas en finale de la Coupe de Belgique (91-60)

En U16 tout se jouera à Flémalle. On pointera le gros derby entre le BC Ninane et le RBC Awans samedi, 13h30, dans la salle de Flémalle. De l’autre côté, Harimalia tentera d’atteindre la dernière marche en défiant Waremme, samedi 11h.

En U14, tout se jouera dimanche. À 10h, Sprimont mettra le cap sur la salle de Flémalle pour défier Pepinster. À 13h15, derby de feu dans la salle d’Andrimont entre Grâce-Hollogne et Saint-Louis.