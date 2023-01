Péages en France : sortez votre portefeuille

Inflation oblige, la France a annoncé une nouvelle hausse de prix des péages autoroutiers. Dès le 1er février, ce sera + 4,75% en moyenne. Et la question de savoir si ces tarifs sont justifiés se pose puisqu’un rapport de l’Inspection générale des Finances réalisé en 2021 démontre clairement le contraire.

Le ministre ferme les yeux

Ce sont nos confrères du canard Enchaîné qui l’ont rendu public. Et les conclusions sont sans appel puisque les deux plus importants gestionnaires privés des autoroutes françaises (APRR-Area et ASF-Escota) « profitent d’une rentabilité très supérieure à l’attendu qui va à l’encontre du principe de rémunération raisonnable. » Un rapport qui préconise donc de revoir les concessions autoroutières le plus rapidement possible et de baisser fortement les tarifs, mais qui aurait été totalement ignoré par le ministère de l’Economie.