Chloé, 24 ans, dans un état grave après avoir été rouée de coups et laissée pour morte par son ex-compagnon: le drame aurait pourtant pu être évité, «personne n’a entendu, ni protégé Chloé»

La jeune femme a alerté la police à plusieurs reprises mais n’a pas été prise au sérieux par les forces de l’ordre, malgré le danger qu’elle encourait. Chloé était victime de harcèlement par SMS, de menaces et d’une tentative d’étranglement.

Chloé, 24 ans, a été victime d’une violente agression le 13 décembre 2022, à Blois, en Loir-et-Cher. La jeune Française a été rouée de coups et laissée pour morte par son ex-compagnon, Marvin J., un homme de 27 ans au lourd casier judiciaire.

La police l’a renvoyée chez elle

Le 13 décembre, le couple se dispute dans la rue et Chloé avertit une voiture de police qui était dans le coin. Le jeune homme s’éloigne et part s’acheter une bouteille de Vodka. Chloé prévient l’agent de la police municipale qu’elle est victime de menaces et ce dernier lui conseille de porter plainte, l’informant qu’il ne peut rien faire pour elle en l’absence de preuves.