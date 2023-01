Après Verviers, Spa ou Jalhay... Theux lance une nouvelle taxe!

180 € par mètre de façade : c’est le montant de la nouvelle taxe décidée par la commune de Theux. Une taxe qui concerne les immeubles inoccupés et qui a été votée ce mardi soir lors du conseil communal.

La ville a constaté que la population baissait à Theux, à cause de l’inoccupation d’un certain nombre de biens et parce qu’il y a de plus en plus de ménages theutois composés d’une ou deux personnes.