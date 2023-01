«Mais monsieur, c'est le chanteur...!»: ce jour où Florent Pagny a été confondu avec un SDF fait éclater de rire Julien Courbet

« Il avait un poncho, il avait un bonnet, il avait au bout d'une corde un chien... il était dans le sas de l'hôtel et c'était le soir, il faisait froid », s'est souvenu le patron de l'établissement toulousain sur les ondes de M6. « Je vais vers le réceptionniste lui disant : Écoutez, je ne sais pas si ce monsieur a besoin de quelque chose. Demandez lui, mais en tout cas, on ne peut pas le laisser comme ça dans le sas de l'hôtel. Demandez lui ce qu'il veut... »

Heureusement pour lui, son employé avait bien reconnu l’artiste. « Le réceptionniste me regarde et me dit : 'Mais monsieur, c'est le chanteur Florent Pagny ! » rapporte le gérant. « Il se retrouve ensuite à côté de moi et je le reconnais. J'étais tellement gêné ! J'avais tellement peur qu'il ait entendu ce que j'ai pu dire. »